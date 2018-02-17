Hurda yasası, otoparkçılara umut oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'taki yediemin otopark işletmecisi Yaşar Narlıoğlu, otoparkta yıllardır bekleyen ve çürüyen araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar indirim sağlayan yasanın kendileri için umut olduğunu söyledi.

Hacizli, hatalı park, trafik kazası gibi nedenlerle güvenlik güçlerince otoparka çektirilen araçların bazıları aynı gün içerisinde, bazıları ise bir gün ya da kısa bir süre sonra sahipleri tarafından alınıyor. Ancak bazı araçlar yıllardır sahipleri tarafından alınmadığı için otoparkta çürüyor. Çürümeye terk edilmiş araçların bulunduğu bu otoparklardan biri olan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'ndaki yediemin otoparkın işletmecisi Yaşar Narlıoğlu, 12 bin metrekarelik bir alanda bin 100 araç ile bin 300 civarında motosiklet olduğunu belirtti.

\'HURDA YASASINI FIRSATA DÖNÜŞTÜRSÜNLER\'

Araçları otoparka getirmenin bir maliyeti olduğunu, sahipleri tarafından alınmadığı zaman da mağdur olduklarını kaydeden Narlıoğlu, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar indirim sağlayan yasanın hem kendileri için hem de araç sahiplerinin menfaatine olacağına inandığını söyledi. Narlıoğlu, \"Hurda yasasından ümitliyiz. Çünkü özellikle otoparkımızın içerisinde olan, bizim kendi araştırmalarımızla bulduğumuz 50\'ye yakın çekme belgeli araç var. Çekme belgeli araç demek, hiçbir pul borcu, trafik cezası, hiçbir yerde bir borcu olmayan bir araç. Vatandaş isterse bunu gelip otopark ücretini ödeyerek aracı alıp hurda yasasından istediği gibi yararlanabilir. Bunu hem kendileri açısından fırsata dönüştürsünler hem de bizim otoparkımızın boşalması açısından biz fırsata dönüştürmüş olalım\" diye konuştu.

\'OTOPARK ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPACAĞIZ\'

Yıllardır otoparkta bekleyerek çürüyen otopark ücretlerinin çok yüksek olduğunu ama ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarda normal ücreti talep etmediklerini kaydeden Yaşar Narlıoğlu, şöyle devam etti:

\"Araçların burada yatmasıyla hiç kimsenin cebine giren bir para yok. Sürekli pul borçları ve eski döneme ait borçların faizlerini ödemek zorunda kalacaklar er veya geç. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarda zaten otopark parasını doğru düzgün aramıyoruz. Yıllardır yatmış, 9 yıllık bir araç için vatandaşa \'20 bin lira ver\' dediğin zaman zaten havalara hopluyor. Ama biz vatandaşı da, kendimizi de mağdur olmayacak şekilde indirimlerimizi yapıyoruz. Yıllardır yatan araçlar var. Biz, hizmet sektörünün içindeyiz. 10 personel ve 2 kardeş olarak otoparkın işletmeciliğini yapıyoruz. Elaman giderleri, SSK\'sı, arsa kirası gibi giderleri düzenli bir şekilde ödemek zorunda olduğumuz için araç çıkmadığı zaman biz de zarar ediyoruz, mağduriyet yaşıyoruz. İş yerimizin çarkını döndürebilmek için dışarıdan takviye etmek zorunda kalıyoruz.\"

KAMUNUN ARACI DA ÇÜRÜYOR

Yaşar Narlıoğlu, otoparkta otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, gibi her çeşit aracın bulunduğunu ifade ederken, çürümeye terk edilmiş araçların içerisinde kamu aracı olduğunu da söyledi. Ankara\'nın Mamak İlçe Belediyesi\'nin Önsen Belediyesi\'ne hibe etmiş olduğu 46 NH 300 plakalı kamyonun 20 Ağustos 2013\'te haczedilerek otoparka getirildiğini, büyükşehir yasası ile kasaba olan Önsen\'in mahalleye dönüştürülmesinden dolayı belediyenin kapatıldığını ifade eden Narlıoğlu, \"Yıllardır çıkmıyor ve müracaat ettiğimiz halde gelip alan da yok. İlgili kuruma \'Aracınız bizde, gelin teslim alın\' diye müracaat ettiğimizde gelip almıyorlar. Bize yazı göndermişler \'Bu aracın borcunu hazine ödemek zorunda, ondan dolayı teslim almıyoruz\' diye\" dedi.

FOTOĞRAFLI