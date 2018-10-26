Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

Süleyman İLTER/ULA (Muğla), (DHA)- İSTANBUL\'da parçalara ayrılıp, TIR\'larla taşınarak Muğla\'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçağın, restoran- kafeterya olarak hizmet vereceği 25 bin metrekarelik arazide 10 gün önce başlayan montajı, tüm hızıyla sürüyor. Gelecek ay montajı tamamlanacak uçağın yeni sezondan itibaren hizmet vermesinin hedeflendiği bildirildi.

Uzun bir süre uçtuktan sonra iki yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan, İstanbul\'da Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki 380 yolcu kapasiteli, 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, Muğla\'da bir tatil köyünde alternatif turizm konsepti için restoran-kafeterya olarak kullanılmak üzere Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) isimli girişimci iş adamı kardeşler tarafından satın alındı. Taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 8 parçaya ayrılan dev uçak, TIR\'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden olan Ula ilçesi kırsal Kızılyaka Mahallesi\'ne getirildi. Muğla-Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen, 15 işçi, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim\'de çalışmalara başladı.

Cemal Işıldak, montajı yapılacak uçağın tamamlandığında yaklaşık 250 kişiye hizmet verecek restoran-kafeteryaya dönüştürülerek alternatif turizme katkı sağlayacağını söyledi. Işıldak, restoran-kafeteryanın istihdama da önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti. Yerden 2 metre yükseklikte, beton platforma tekerlekleri üzerine yerleştirilen uçağın montajının gelecek ayın sonunda tamamlanacağını belirten Işıldak, yeni sezonda ise hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.



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