Hurda toplayarak, ailesine ve kedilere bakıyor

Tolga YANIK/KONYA (DHA)- KONYA\'da çöplerden hurda ve kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Akar (58), kazandığı paranın yarısıyla da sokak kedilerini besliyor. Kedilere market ve kasaplardan sakatat aldığını belirten Akar, \'\'Günde 10 lira kazanıyorsam, 5 lirasını kedilere harcıyorum. Onları olmayan evlatlarımın yerine koydum. Kedilere bakmamı istemeyenler var; ama ben bakmaya devam edeceğim.\" dedi.

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi\'ndeki tek katlı müstakil bir evde eşi Ümmü Akar (55) ile birlikte yaşayan Mehmet Akar bir süre hayvancılık yaptıktan sonra geçimini kağıt ve hurda toplayarak sağlamaya başladı. 3 tekerlekli motosikletiyle her gün sabah yollara düşen Akar, çöplerden hurda ve kağıt toplayarak hem ailesinin, hem de onu bekleyen kedilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

KAZANCININ YARISINI KEDİLERİN YİYECEKLERİNE HARCIYOR

Günlük kazancının yarısını kedilere harcadığını belirten Akar, şunları söyledi:

\"Her gün üç tekerlekli motosikletle çöplerden hurda ve kağıt bulabilirsem topluyorum. Günde 10 ya da 20 lira ancak kazanıyorum. Ne kazanırsam yarısını kedilere harcıyorum. 10 lira kazanmışsam 5 lirasıyla onlara bir şeyler alıyorum. Ben Allah rızası için onlara bakıyorum.\'\'

ÇOCUKLARIMIN YERİNE KOYDUM

Evliliklerinde hiç çocuklarının olmadığını belirten Mehmet Akar, \'\'Hiç çocuğumuz olmadı. Ben onları olmayan çocuklarımın yerine koyup seviyorum. 30\'a yakın kedim var. Bu sene bu sayı 20\'nin altına düştü. Bazen komşular bunlara bakma diyor. Neden bakmayayım? Bunların kime ne zararı var? Eve gelirken kasaba, markete uğrayıp sakatat bakıyorum. Yoksa akşamüzeri bir daha gidip alıp geliyorum. Onları çok seviyorum. Ben ölene kadar onlara bakacağım\" diye konuştu.



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