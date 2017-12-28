Hurda satarak geçimini sağlayan ailenin zor günleri

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde bulunan depolama sistemli çöplüğün kaldırılmasının ardından, bölgedeki barakalarda yaşayan ve geçimlerini çöpten hurda toplayıp, satarak sağlayan 10 aile memleketlerine dönmek zorunda kaldı. 8 çocuk babası, bedensel engelli, 45 yaşındaki Kasım Kaya, çöplüğün kaldırılması ardından barakasının da yandığını belirterek, \"Biriktirdiğimiz para gitti, kaldığımız yer de yandı. Memlekete gidecek yol paramız dahi yok\" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ilçesinde bulunan depolama sistemli çöplüğü kaldırıp, alanda iyileştirme çalışmalarına başladı. Aileleri ile birlikte Diyarbakır\'dan gelerek Bandırma\'da çöpten hurda toplayıp satarak geçimlerini sağlayan 10 aile, memleketlerine dönmek zorunda kaldı. 8 çocuk babası, bedensel engelli Kasım Kaya da ailesiyle birlikte zor günler geçiriyor. İşsiz kalmasının ardından 2 hafta önce de barakasının yandığını anlatan Kaya, yangında gelini ve oğlunun son anda hafif yaralı kurtulduğunu söyledi. Yetkililerden yardım beklediğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

\"Biriktirdiğimiz para gitti. Kaldığımız yer de yandı. Memlekete gidecek yol paramız dahi yok. Diyarbakır ve Şanlıurfa Viranşehir\'e gitmek istiyoruz. 25 kişi bu çöplükte çalışıyordu. 4 yıldır biz buradayız. Ekmeğimizi buradan kazanıyorduk. Çöp de kapandı. Gelinin ve oğlum içerideydi gece yangın çıktı. Canlarını zor kurtardılar. Burada başka yerimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Memlekete gidip çalışacak bir şey bulacağız. Farklı farklı evlerde geçici olarak kalıyoruz. Artık perişanız, ne yapacağımızı bilmiyoruz.\"

Ailelerin barakalarının duvarlarındaki \'Hani bir hayaldi ya, bırak üyle kalsın\' yazısı dikkat çekti.



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