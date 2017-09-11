Hurda minibüste yaşam savaşı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde Kurban Bayramı arifesi evlerinin yanması sonucu sokakta kalan 4 kişilik aile bağışlanan hurda minibüste yaşam mücadelesi veriyor.

İnegöl\'deki Soğukdere Mahallesi\'de oturan çiftçi Remziye ve Cavit Bali çiftinin kendilerine ait ahşap evleri geçen Kurban Bayramı\'nın arefe günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Dar gelirli 2 çocuklu aile bayramı dışarda geçirmek zorunda kaldı. Bali ailesinin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü\'nde oturan bir kişi hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için kendilerine verdi. Bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki çocukları Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı. Evindeki yangının bayram temizliği yaptığı sırada çamaşır makinesindeki kısa devreden çıktığını anlatan Remziye Bali, şöyle konuştu:

\"Biz, devletin verdiği 10 koyun ile geçinmeye çalışıyoruz. Bayram öncesi temizlik yaparken, çamaşır makinesinde yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Alevleri söndürmek isterken vücudumda yanıklar oluştu. Komşularımızın haber vermesi sonucu gelen itfaiye yangını söndürdü ama ev kullanılamaz hale geldi. Bizde sokakta yatmak zorunda kaldık. Bize acıyan bir kişi, hurda minibüsünü ev olarak kullanmamız için verdi. Şimdi burada hayatımızı sürdürüyoruz. Bu yaşam en fazla geceleri üşüyen Alperen\'i rahatsız ediyor. Ama yapacak hiçbir şey yok.\"

Remziye Bali, havaların soğuması halinde bu minibüste kalmalarının mümkün olmadığını belirtip, \"Şimdiden bunu düşünüyoruz\" dedi.

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