HURDA METAL YÜKLÜ TIR VİRAJI DÖNDÜĞÜ SIRADA DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrildi.
Kaza saat 11.00 sıralarında Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 KDN 68 plakalı hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi. Aşırı yük nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada TIR sürücüsü yara almadan araçtan çıktı. Orta refüje devrilen TIR nedeniyle bulvarın bir şeridi trafiğe kapatıldı. TIR\'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-TIR\'dan görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Detaylar