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Hurda demir toplarken iş makinesinin altında can veren gazinin evinde yas (2)

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir binanın yıkımı sırasında demirleri toplamaya çalışırken iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Kadir Tanaç, askeri törenle toprağa verildi

14 Mayıs 2018 21:37

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, bir binanın yıkımı sırasında demirleri toplamaya çalışırken iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Kadir Tanaç, askeri törenle toprağa verildi. İzmit Tavşantepe Ulu Camii\'nde gazinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında askerler nöbet tuttu. Cenaze töreninde Kadir Tanaç\'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazının ardından Kadir Tanaç\'ın cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Barış Tanaç babasının cenazesi, araca taşındığı sırada selam durdu. Gazinin cenazesi Tavşantepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Kadir Tanaç\'ın devletten 1400 TL gazi aylığı aldığı ve bu para yetmediği için hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

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