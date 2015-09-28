'Hür yandaş' Diriliş Postası: Erdoğan'ın "Geçişte belki Esed'le gidilme olabilir" sözü basit ve objektif durum tespiti

Hakan Albayrak'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Diriliş Postası, bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Suriye'de geçis sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir” açıklaması değerlendirildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın malum demeci sansasyon muamelesi görüyor ama esasen basit ve objektif bir durum tespitidir bu" denilen yazıda, "Batı’daki yaygın temayüle değinmekten başka bir şey yapmadı Erdoğan" ifadesi kullanıldı.

Diriliş Postası'nda "Esed bahsi" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2015) başyazı şöyle:

Serde demokratlık olduğu için Batılı devletler Suriye Diktatörü Beşşar Esed’i alenen methedemiyorlar, fakat onu bütün alternatiflerine tercih ettiklerini gizlemekte de müşkülatları var. Kapalı kapılar ardında öteden beri dile getirilen ‘Esed giderse yerine İslamcılar gelir, iyisi mi yerinde kalsın’ görüşü, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ifşaatı sayesinde herkesin malumu. Hal bu iken, mülteci krizinin icbar ettiği ‘Suriye meselesine acil çözüm’ arayışında Batılıların Esed’siz bir formül üzerinde durmalarını beklemek menfi manada saflık olurdu.

Rusya ve ABD’nin öncülüğünde ortaya koyulması beklenen yeni uluslararası Suriye inisiyatifinin ‘Esed şöyledir böyledir ama geçiş sürecinde görevde kalması münasiptir’ mutabakatına dayanacağı aşikâr. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna işaret eden malum demeci sansasyon muamelesi görüyor ama esasen basit ve objektif bir durum tespitidir bu. Batı’daki yaygın temayüle değinmekten başka bir şey yapmadı Erdoğan.

Tornistan mı? Hiç alâkası yok. Suriye meselesinde Erdoğan dün olduğu gibi bugün de dünyanın en radikal devlet adamıdır.Suriye Devrimi’ne desteği / Esed diktatörlüğüne tepkisi devrimin bidayetinden beri dünyada eşsizidir. Söz planındaki mükemmelliği eylem planında sergilemediğini de belirtelim ama. Erdoğan yönetiminin Suriye Devrimi’ne somut desteği dünya ortalamasının birkaç misli üstünde, sadra şifa mesabesinin ise çok ama çok altındadır. Bu bir yana…

“Esed’li geçiş süreci”ne nasıl bakmalıyız? Nasipse yarın konuşalım.