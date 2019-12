-''HÜR ADAM''IN GALASINDA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını konu alan ''Hür Adam'' filminin galası, Maslak TİM Show Center'da yapıldı. Galadan önce Maslak TİM Show Center'ın önünde toplanan Ulusal Parti üyesi bir grup, filmi protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları olan ve çeşitli pankartlar açan göstericiler bir süre sonra dağıldı. Filmin gala gösteriminden önce Said Nursi'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi verilerek, yaşamı boyunca cehaletle mücadele ettiği aktarıldı. Filmde Said Nursi'yi canlandıran baş rol oyuncusu Mürşit Ağa Bağ, ilk zamanlarda rolü canlandırmakta zorlandığını, ancak zamanla alıştığını söyledi. Titiz bir çalışmayla çekimleri sonuçlandırdıklarını belirten Bağ, filmin beğenilmesini gönülden arzu ettiğini söyledi. Senaryosunu Ahmet Çetin, Mehmet Uyar ve Mehmet Tanrısever'in yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Tanrısever'in yaptığı ''Hür Adam'' filminde, Bağ'ın yanı sıra Tarık Tanrısever, Engin Yüksel, Mesut Çakarlı, Bülent Polat, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve İsmail Hakkı gibi oyuncular rol alıyor. Film, hayatı iman hakikatlerini anlatmakla geçen, ''Bediüzzaman'' lakaplı Said Nursi'nin hayat mücadelesini, ''Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam'' sözünden yola çıkarak anlatıyor. Dramatik biyografi olarak hazırlanan filmde, Said Nursi'nin, Eski Said-Yeni Said ve üçüncü Said olarak bilinen üç dönemi anlatılıyor. Film, Said Nursi'nin mücadelesine başladığı yıllarda, sürgün olarak gönderildiği küçücük bir belde olan Isparta Barla'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan eserlerinin zorlu yolculuğundan kesitler taşıyor. Bugüne kadar pek çok ilmi ve edebi çalışmaya konu olan Bediüzzaman'ın hayatı, merak edilen ve karanlıkta kalan birçok yanıyla filmde yer alıyor. Türkiye'de 7 Ocakta vizyona girecek film, 13 Ocakta da Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, İngiltere ve Danimarka'da izleyiciyle buluşacak. Bu arada, galadan önce Maslak TİM Show Center'ın önünde toplanan Ulusal Parti üyesi bir grup, filmi protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları olan ve çeşitli pankartlar açan göstericiler, bir süre sonra dağıldı. Gala sırasında salonda bulunan bir kadın ile yanındaki kişi de Türk bayrağı açmak istedi. İki protestocu güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı.