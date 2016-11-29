'Hünkâr' ailesinden "öldüresiye dövüldükleri" iddiasıyla suç duyurusu

İstanbul’un ünlü mekânlarından Sarıyer Hünkâr Börekçisi’nin sahibinin karısı ve kızı, kaçak kat çıkmak isteyen komşuları tarafından "öldüresiye dövüldükleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğridir'in haberine göre, kansere yenik düşen meşhur Sarıyer Hünkâr Börekçisi’nin sahibi Seyfullah Marangoz’un karısı Esri (59) ile kızları Gonca Marangoz (35), evlerinin üstüne bir kat daha çıkmak isteyen komşuları Mehmet G.’ye izin vermedikleri için 4 kişi tarafından "öldürülesiye dövüldüklerini" iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Anne ile kızın şikâyeti üzerine, kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Mali Müşavir Gonca Marangoz, 15 Kasım’da uğradıkları 4 kişinin saldırısını, “Apartmanın girişinde Emre G. saçıma yapıştı ve çekti. Saçımdan büyükçe bir tutam kopardı. Eminim ki tırnakları içinde saç derim de vardır. Annemin ve benim can güvenliğimiz tehlikede” sözleriyle aktararak koruma talebinde bulundu.

Kopan saçlar delil

Gonca Marangoz, dayak sırasında kopan saçlarını savcıya delil olarak sundu.

Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan raporda da Gonca Marangoz’un yüzünün çeşitli yerlerinde yaralar, kafasında yaklaşık 15 santimetrekarelik saçta yoluk, sol el başparmağında zedelenme olduğu yer aldı. Anne kızın talebini değerlendiren savcılık, mahkemeden koruma talep etti.