Hümeyra'dan zabıtalara 'masa' fırçası

T24 - İstanbul gece hayatının önemli duraklarına ev sahipliği yapan Beyoğlu’nda tansiyon düşmüyor. Asmalımescit’teki mekanlara “sokağa masa koyma” yasağı getiren Beyoğlu Belediyesi, uygulamayı Cihangir’e de taşıdı. Ancak bu sebeple semtte dolaşan zabıta görevlileri, Hümeyra’nın tepkisiyle karşılaştı.













Önceki gün Cihangir’de, evinin altındaki kafede Berrak Tüzünataç ve birkaç arkadaşıyla buluşan Hümeyra, mekana gelip “Masa ve sandalyeler işgaliye sınırları dışına taşmış” uyarısında bulunan zabıtalara sert bir çıkış yaptı.



Sanatçının “İşinize bakın kardeşim. Burada her şey gayet normal. Rahatsız ediyorsunuz bizi” diye çıkıştığı zabıtalar, gerilimin daha da yükselmemesi için oradan ayrıldı.





