T24 - 10 yıldır düzenli olarak gerçekleşen Assos’ta Felsefe’nin bu yılki ulusal toplantısı 5 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşecek.



Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen toplantılara, öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılacak.



5 Şubat 2011 toplantısının konusu 18. yüzyıl İskoç filozofu David Hume. 2011 yılı, felsefe tarihinin ve aydınlanma döneminin en önemli filozoflarından birisi olan Hume’un doğumunun 300. yılı. Bu vesileyle dünyanın çeşitli ülkelerinde Hume üzerine konferanslar, sempozyumlar, yayınlar, etkinlikler gerçekleşecek.



Türkiye’de de bu vesileyle Hume üzerine ilk toplantı 5 Şubat 2011’de Assos’ta yapılacak. Toplantıda özel olarak Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak konusu ele alınacak; Hume’un, Tanrı’nın varlığı, Tanrı’nın nitelikleri, mucizelerin, peygamberliğin varlığı, ruhun ölümsüzlüğü konularındaki bilinemezci ve kuşkucu bakış açısı ele alınacak, ayrıca geliştirdiği duygucu-laik ahlak anlayışı incelenecek. Bu çerçevede Doç. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Mete Tunçay, Dr. Oruç Aruoba ve Doç. Dr. Halil Turan birer sunum gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgi ve “on-line” kayıt için: www.philosophyinassos.org





Assos’ta Felsefe

David Hume'un Doğumunun 300. Yılı Vesilesiyle: Hume'da Tanrı, Din ve Ahlak



5 Şubat Cumartesi

13:00 Örsan K. Öymen: "Tanrı ve Din Bağlamında Hume'un Bilinemezciliği"

14:30 Mete Tunçay: "Hume'un Din Yorumu"

16:00 Oruç Aruoba: " 'İnsan Doğasının Bilimi' 'Epistemoloji' midir?"

17:30 Halil Turan: "Dünyevi Bir Etiğin Olanağı"

19:00 Nazlıhan Otel'de Akşam Yemeği

22:30 Uzun Ev Cafe Bar'da Parti

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Mete Tunçay: Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Profösör). Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyasal düşünce tarihi, siyaset felsefesi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi. “Türkiye’de Sol Akımlar”, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması”, “Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler”, “Bilineceği Bilmek”, “1923 Amele Birliği”, “Arif Oruç’un Yarını”, “Eleştirel Tarih Yazıları”, “Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Cihat ve Tehcir” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır. Hume’un “Doğal Din Üzerine Söyleşiler” ve “Dinin Doğal Tarihi” eserlerini Türkçe’ye çevirmiştir.

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır. Hume’un “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma” eserini Türkçe’ye çevirmiştir.

Örsan K. Öymen: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Doçent) Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde verdiği Yüksek Lisans tezini David Hume üzerine yazmıştır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır.