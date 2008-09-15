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Hülya'yı annesi iknâ etti

Hülya Avşar, Türkiye'de verilen ödül sistemini protesto ederek Altın Portakal'a katılmayacağını söyledi

15 Eylül 2008 03:00

Hülya Avşar, kendisine ödül vermeye hazırlanan Antalya Altın Portakal Festivali'ni protesto edip, organizasyona katılmama kararı almıştı; ancak ünlü sanatçıyı bu kararından annesi Emral Avşar döndürdü. Anne Avşar, kızına ödülü alması için Antalya'ya gitmesi gerektiğini söyleyince Hülya Avşar fikrini değiştirdi.

Sanatçı, kendisine verilecek "Sinema Başarı Ödülü"nü almak için 10-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılma kararı aldığını bildirdi. Sinema kariyerinde 25 yılı geride bırakan sanatçı, Türkiye'deki festivallerden hep eli boş dönmüştü. Avşar bu yüzden, Türkiye'de verilen ödül sistemine karşı olduğunu belirterek ödülünü almak için festivale katılmayacağını bildirmişti

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