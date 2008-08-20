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Hülya'nın ilk ödülü

Türkiye'de pek çok festivalden bugüne kadar ödül alamayan Avşar'ın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı

20 Ağustos 2008 03:00

Hülya Avşar, sinemaya girdiği 1983 yılından bu yana aralarında 'Haram', 'Tutku', 'Tele Kızlar', 'Sekreter', 'Mavi Mavi', 'Kısrak', 'Berlin in Berlin', 'Alın Yazım', 'Sevda Ateşi', 'Alamancının Karısı', 'Bir Kırık Bebek', 'Fatmagül'ün Suçu ne' gibi onlarca filme imza attı; ancak Türkiye'de aday gösterildiği pek çok festivalden bugüne kadar ödül alamayan ve bu durum nedeniyle sürekli sitem eden Avşar'ın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu bu yıl özel ödül alacak. 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ÇASOD ve SODER tarafından belirlenen ve bundan böyle her yıl verilecek olan "Sinema Başarı Ödülü"nün ilki Hülya Avşar'a sunulacak.

Avşar, geçtiğimiz yıllarda Antalya'da 'İki Genç Kız' ve 'Kalbin Zamanı' adlı iki filmiyle aynı anda yarışmış ama yine eli boş dönmüştü.

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