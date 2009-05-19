Hülya'nın bacakları santim santim kesiliyor

Niğde’de, ender görülen damar iltihabı hastalığına yakalanan 24 yaşındaki Hülya Bal'ın bacakları santim santim kesiliyor.



Murat Evler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Hülya Bal, 2 yıl önce rahatsızlanınca götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tıp dilinde `Takayasu Arteriti' denilen damar iltihabı hastalığına yakalandığı anlaşıldı.



Başından bir evlilik de geçen Bal'ın Yeşil Kart ile oksijen tedavisine başlandı. Ancak, hastalığının ilerlemiş olması nedeniyle tedaviye cevap alınamayınca bacakları diz altından kesildi. Türkiye'de sadece oksijen tedavisi uygulanabilen hastalığının önüne geçilemeyince genç kadının, geçen hafta Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bacakları 15'er santim daha kesildi.



Japonya'da tedavisi var



Hastalığının Japonya'da tedavisinin olduğunun söylendiğini ancak Yeşil Kart ile yurtdışı tedavisinin mümkün olmadığını belirten Hülya Bal, ``Tek isteğim hastalığın tedavi edilip bacaklarımın daha fazla kısalmasını önlemek. Eğer tedavi olamazsam bacaklarım kasıklarından kesilecek. Bu haliyle belki protez ile ayağa kalkıp kendi işimi yapabilirim. Kasıklarımdan kesilirse, işte o zaman yaşamım biter'' dedi.



İnşaatlarca çalışan baba Yaşar Bal ise düzenli bir işinin olmadığını, kızının hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Bal, kızının yurtdışında tedavi edilmesi halinde bacaklarının kasıklarından kesilmekten kurtulabileceğini, devletten ve hayırseverlerden destek beklediklerini anlattı.



