Hülya-Şahan aşk mı yaşıyor?

T24 - Hülya Avşar ile Şahan Gökbakar’ın aşk yaşadığı iddiası twitter’da dün günün tartışması oldu. Her şey Avşar’ın “Herkes tatilde. Tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugün oynamazsam günüm iyi geçmez” tweet’iyle başladı.



Avşar daha sonra attığı tweet’te ise “şimdi tenise gidiyorum. Şahan imdadıma yetişti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine prodüktör Erol Köse yine twitter’da, ikilinin Rumelikavağı’nda öpüşürken görüldüğünü iddia etti. Köse’ye tepki gösteren Gökbakar ise, “Annelere saygım sonsuzdur. Hülya da bir annedir. Zırvalarınıza özen gösteriniz. Pek kimse itibar etmedi maalesef bu zırvaya” yorumunu yaptı. Avşar ise yorum yapmaya bile gerek duymadığını belirtti.