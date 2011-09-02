T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hülya-Şahan aşk mı yaşıyor?

Hülya Avşar ile Şahan Gökbakar’ın aşk yaşadığı iddiası twitter’da dün günün tartışması oldu.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Hülya Avşar ile Şahan Gökbakar’ın aşk yaşadığı iddiası twitter’da dün günün tartışması oldu. Her şey Avşar’ın “Herkes tatilde. Tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugün oynamazsam günüm iyi geçmez” tweet’iyle başladı.

Avşar daha sonra attığı tweet’te ise “şimdi tenise gidiyorum. Şahan imdadıma yetişti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine prodüktör Erol Köse yine twitter’da, ikilinin Rumelikavağı’nda öpüşürken görüldüğünü iddia etti. Köse’ye tepki gösteren Gökbakar ise, “Annelere saygım sonsuzdur. Hülya da bir annedir. Zırvalarınıza özen gösteriniz. Pek kimse itibar etmedi maalesef bu zırvaya” yorumunu yaptı. Avşar ise yorum yapmaya bile gerek duymadığını belirtti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24