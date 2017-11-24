Hülya Koçyiğit'ten şiddet içeren dizilere protesto çağrısı

İSTANBUL, (DHA)- ÜNLÜ sanatçı Hülya Koçyiğit, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde kadına şiddete karşı birlik olmak için çağrıda bulundu. Koçyiğit, \"Dizi ve filmlerde gittikçe artan şiddet sahnelerine seyirci tepki göstermeli. Böylece reyting düşer, film yayından kalkar ve toplum o yayından kurtulmuş olur\" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü yönetmen Yeşim Tonbaz’ın yaptığı panelin konuğu ise Türk Sineması’nın ünlü ismi Hülya Koçyiğit oldu. Kadına şiddet konusuna aile penceresinden, dini açıdan ve televizyon dünyasından bakan Koçyiğit, hem düşüncelerini yansıttı hem de önce birey sonra toplum olarak yapılması gerekenleri anlattı.

“SONRADAN VAH VAH DEMENİN BİR ANLAMI YOK”

Kadına şiddetin sadece tabanca ve bıçakla olmayacağına dikkat çeken Koçyiğit, \"Sözle, tacizle ve elle dokunarak da olur. Kadın değerli bir varlık. Onun bir onuru var. Onun onuruna haysiyetine izni olmadan kimse müdahale edemez. Biz Müslüman toplumu olarak önce buna riayet etmeliyiz. Allah’ın yarattığı en değerli varlık olan insana başka bir insanın söz, temas veya cinayete kadar varan şiddetle müdahale etmeye hakkı yok. Zaten öldürmek en büyük günah. Allah hiçbir erkeğe böyle bir hak vermemiştir. Bu sadece benim ülkemde değil dünyanın çeşitli ülkelerinde oluyor. Olay olduktan sonra vah vah demenin bir anlamı yok. Önce vatandaş olarak sonra toplum olarak sesimizi çıkarmalıyız. En ağır cezayı almasını sağlamalıyız. Toplum olarak şiddete karşı gelmeliyiz” dedi.

“ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN BABA BİR ROL MODELDİR”

Şiddet uygulayan erkekleri de kadınların yetiştirdiğini vurgulayan Koçyiğit, “Onlara o kadar çok şefkat, sevgi ve güven duygusu verirsek onları huzurlu bir yuva içinde yetiştirebilirsek ister kız isterse erkek olsun kendiyle barışık, hayatla barışık, özgüveni olan, dünyaya umutla bakan ve dünyayı değiştirmek için çalışan bilgiyle donanmış genç nesiller olacağına inanıyorum. Temelde mutlaka ve mutlaka bir çocuğun yetişirken anne ve baba ilgisiyle, sevgisiyle yetişmesi gerekiyor. Erkek çocuklar için baba bir rol modeldir. Evin içinde kavga varsa anne baba birbirine hakaret ediyorsa ve baba şiddete eğilimliyse işte bu evde yetişen çocuk yarın öbür gün o şiddeti doğal kabul edip kendisi uygulayacaktır” diye konuştu.

“İLK YAPACAĞIMIZ ŞEY O KANALI KAPATMAK”

Yeşim Tonbaz’ın “Televizyonlarda dizi ve filmlerde kadına şiddet sahnelerinin gösterilmesiyle ilgili ne diyorsunuz?” sorusuna Koçyiğit, “Filmlerde ve dizilerde şiddet sahnelerine seyirci tepki gösterecek. Reaksiyon gösterecek izlemeyecek. Yayınlarda bizim kültürümüze ahlakımıza geleceğimize arzu etmediğimiz bir eğilim varsa burada toplum olarak reaksiyon göstermeliyiz. İlk yapacağımız şey o kanalı kapatmak. Zaten reytingi düşer sonra o film yayından kalkar ve toplum o şiddeti gösteren yayından kurtulmuş olur. Ama biz beğendiğimiz yakışıklı veya güzel oyuncu oynuyor diye seyredersek şuur altında şiddeti de benimsemeye başlıyoruz. Bu kadar şiddeti seyredince artık şiddet doğal gelmeye başlıyor” cevabını verdi.

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