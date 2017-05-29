Hülya Koçyiğit'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama

ABD'de kanser ameliyatı geçiren oyuncu Hülya Koçyiğit, "Hala hastanedeyim ancak size cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar" açıklamasında bulundu.

Kansere yakalanan ve geçtiğimiz hafta ABD'de ameliyat geçiren Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koçyiğit sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hala hastanedeyim ancak size cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.