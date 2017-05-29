T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hülya Koçyiğit'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama

"Dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum"

29 Mayıs 2017 23:38

ABD'de kanser ameliyatı geçiren oyuncu Hülya Koçyiğit, "Hala hastanedeyim ancak size cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar" açıklamasında bulundu.

Kansere yakalanan ve geçtiğimiz hafta ABD'de ameliyat geçiren Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koçyiğit sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hala hastanedeyim ancak size cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

hülya koçyiğitkansertedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24