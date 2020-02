Hülya Koçyiğit'in damadı tek başına girdiği Konyaaltı Sahil Projesi ihalesini aldı

Antalya Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan tesisler kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. Yapılan ihaleyi ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Alkoçlar - Senatalya Turizm iş ortaklığı kazandı.

İhalede yer alan, "İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az 1500 yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1.sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son on yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler" maddesi ise dikkatleri çekti.

Cumhuriyet'ten Denizcan Akar'ın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm - Senatalya Turizm iş ortaklığı, 8 milyon 500 TL + KDV teklif verdi. Alkoçlar Turizm'in yönetim kurulu başkanı ise "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" diyen Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar.



35 adet büfe, 40 ticari işletme, 26 şezlong şemsiye alanı...

Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi ihalesinde kiralanan üniteler şöyle: “34 adet büfe, 26 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz WC.”

Senatalya Turizm daha önceki işletmeci

2016 Kasım ayındaki ilk ihalesine katılım sağlanmayan Konyaaltı Sahil Projesi, 2017 Ocak tarihinde tekrar ihaleye sunulmuş ancak ihaleye yine hiçbir firma katılmamıştı. Belediye, daha sonra farklı bir yol deneyerek sahili bu kez üç kısma ayırarak ihaleye çıkarmıştı. Ancak yine ne Beach Park ne de Beach Park doğusu ile Boğaçayı köprüsüne kadar olan kısım ihalesine katılım olmamıştı. Bunun üzerine iki yıldır Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in işlettiği, plajın bazı kısımlarında ücretli hizmet verilmesi amacıyla ihale gerçekleştirilmiş. 3 firmanın katıldığı ihaleyi en yüksek teklif veren Senatalya Turizm Seyahat Acente Taşıma ve Dış Ticaret şirketi 875 bin TL + KDV ile kazanmıştı.

Daha önceki ihalelerde 'beş yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği' maddesi yok

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yakın tarihte verilen ihale metnine eklenen maddeler, adeta Alkoçlar Turizm ve eski işletmeci olan Senatalya Turizm ortaklığını tarif etti. Antalya Konyaaltı Sahil Projesi'nin daha önceki ihalelerinde böyle bir madde yer almıyor.

İhale ilanında 'tartışmalı' maddeler

İhalenin şartnamesinde yer alan madde şu şekilde:

"İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az 1500 yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1.sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son on yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler. Yeterlilik için bu iki koşulun birlikte sağlanması gereklidir. Bu madde kapsamında toplam yatak kapasitesinin hesabında; aynı özel veya tüzel kişilerin çoğunluk hissesine sahip olduğu birden fazla şirket veya işletmelerin toplam yatak kapasitelerinin yeterlik sayısına ulaşması veyahut aynı holding veya grup şirketlerine bağlı tesisler ile zincir otellerin yatak kapasitesinin toplamının yeterlik sayısını sağlamaları yeterli kabul edilecektir" "İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (ç), (d), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. "

"İş ortaklığının ortaklarından birinin (j) ve (k) bendindeki belgeyi sunması zorunludur. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (ç), (d), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. "

"Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür"

Alkoçlar, turizm alanında faaliyet gösteren bilindik bir şirket. İhaleyi kazanan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ender Alkoçlar, Hülya Koçyiğit'in damadı olmasıyla da dikkat çekiyor. Öte yandan Hülya Koçyiğit, son günlerde AKP'ye yakınlığıyla sıkça gündeme geldi. Koçyiğit, "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.", "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ben çok başarılı buluyorum. Ben her zaman dürüst oldum. Eleştiriye de açığım. İsteyen istediğini söylesin…" demişti.

İhalenin detayları

İhale işlemi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yapıldı. İlk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL + KDV olarak belirlenen Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi ihalesinde, firma ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sundu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL + KDV’ye yükseltti.