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Hülya Koçyiğit: Tarih dizilerinde oynamak isterim

"Mesleğinizi çok uzun yıllar doya doya yaptığınız için daha seçici olmaya başlıyorsunuz"

11 Mart 2018 15:39

Hülya Koçyiğit, günümüzde tarihi diziler yapılmaya başlandığını ve teklif gelmesi durumunda bu dizilerde rol alabileceğini belirtti. Koçyiğit,  “Tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim” dedi.

Birçok filmde rol aldığı ancak uzun yıllar beyaz perdeden uzak kaldığı hatırlatılan Koçyiğit, bir televizyon dizisi için teklif gelmesi durumunda oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

“Gerçekten çok benimsediğim, ‘Aman illa ben de olayım’ diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Genellikle dikkat ediyorum da aşağı yukarı benim yaş seviyem, yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, yani her biri birer cadı, çok kötüler. O yaş grubu için o tarz roller daha çok var. O nedenle ok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabi ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.”

Koçyiğit açıklamalarını, “Mesleğinizi çok uzun yıllar doya doya yaptığınız için daha seçici olmaya başlıyorsunuz, daha kalite arıyorsunuz. Daha gerçekten çok içten projeler olmasını istiyorsunuz, yapay işler içinde olmak istemiyorsunuz. İkincisi; gelen projelerde benim yaş gurubum için çok da fazla özenebileceğim roller yok. Şu anda hepimiz seyrediyoruz, televizyonda bakıyoruz orta yaş kadınların hepsi birer cadı. Mesela dün akşam izliyorduk İstanbullu Gelin de. Mesela oradaki kayınvalide. Ben öyle rollerde oynamak istemem” diyerek bitti.

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