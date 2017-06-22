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Hülya Koçyiğit: Şükür daha iyiyim

Akciğer kanserine yakalanan sanatçı Amerika'da tedavi görmüştü

22 Haziran 2017 14:40

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, akciğer kanseri tedavisi sonrasında eşi Selim Soydan'la parkta yürüyüş yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz hafta ABD'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönen Koçyiğit eşi Selim Soydan ile yürüyüşlere başladı.

Koçyiğit, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevginizin iyileştirici gücü ile her geçen gün daha iyi olacağımı biliyor ve şükrediyorum" dedi.

Koçyiğit, "Bugün çok sevgili hayat arkadaşım Selim ile İstanbul'da yürüyüşlere başladık. Her ne kadar tek tek cevap veremesem de hepsini okuyorum mesajlarınızın. Sevginizin iyileştirici gücü ile her geçen gün daha iyi olacağımı biliyor ve şükrediyorum. En içten sevgilerimle."

Başarılı bir operasyon geçiren Koçyiğit, ameliyat sonrası birkaç hafta süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.

 

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