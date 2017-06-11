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Hülya Koçyiğit, Central Park'ta sağlık yürüyüşüne çıktı

"Doktor 'hemen ameliyat edersem, iyi olur çünkü baştan yakaladık' dedi"

11 Haziran 2017 17:22

Akciğerindeki kanserli bölge nedeniyle geçen ay ABD New York'taki bir hastanede operasyon geçiren Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit, Central Park'ta eşi Selim Soydan ile sağlık yürüyüşüne çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Koçyiğit, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm sevenleri ve hayranlarına destekelri için teşekkür etti. Bir hafta sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyen Koçyiğit, "1 hafta sonra inşallah uçak yolculuğu yapabileceğim. Bu nekahet dönemini parkta yürüyerek geçiriyorum. Çünkü doktor yürümemi tavsiye etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

Koçyiğit, bu süreçte dua ve iyi dilek mesajlarıyla kendisine destek olanlara minnettarlığını dile getirerek "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşine, Başbakanımıza, bakanlarımıza, iş adamlarına, sanatçı kardeşlerime, sporculara minnettarım. Ama beni en çok duygulandıran yıllarca gönlünde bana yer açan bütün seyircilerime yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kızım uyardı"

Kanser teşhisinin nasıl konulduğunu anlatan Koçyiğit "Kızım göğüs kanseri olmuştu. Benim de doktora görünmemi tavsiye etmişti. Çekilen tomografide küçük bir nodüle rastlanmıştı. İki senedir 6 ayda bir geldim. Fakat son tomografide kanser teşhisi konuldu. Doktor 'hemen ameliyat edersem, iyi olur çünkü baştan yakaladık' dedi" ifadesini kullandı.

 

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