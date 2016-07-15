T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hülya Koçyiğit: Bir gün herkes "Allah razı olsun" deyip Erdoğan'a teşekkür edecek

"Kendisine çok büyük saygım var"

15 Temmuz 2016 17:25

Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük saygısının olduğunu" söyleyerek, "Bir gün insanlar ona Allah razı olsun diyecek" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesine demeç veren Koçyiğit'in sözlerine ilişkin haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bir dönem Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok davetine de katılan sanatçı, Erdoğan'ın müthiş vizyonu olan bir lider olduğunu söylüyor. Koçyiğit 'Cumhurbaşkanımız, aileme ve benim duruşuma saygı duyduklarını iletti. Benim de kendisine çok büyük saygım var. Bir gün insanlar 'İyi ki Marmaray'ı yapmış. Üçüncü havalimanını açmış. Allah razı olsun' diyecek, teşekkür edecek. Kendisi bu ülkeye çok güzel eserler bıraktı."

ETİKETLER

Hülya KoçyiğitCumhurbaşkanı Erdoğanbir gün herkes teşekkür edecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24