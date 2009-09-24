'Hülya kaşınırsa kaşırım'

Gülben Ergen, 'Bu Hülya rahat duramaz bir yerde laf söylerse karşılığını veririm, kaşınırsa kaşırım' dedi.



Uzun süredir araları açık olan Gülben Ergen ile Hülya Avşar'ın aralarındaki kavgaları, çekişmeleri bilmeyen, duymayan kalmamıştı. Bir süredir polemiklere ara veren ikilinin gizlice barıştıkları ortaya çıktı. Hülya Avşar'la aralarının bu aralar çok iyi oldunu belirten Gülben Ergen, 'Geçenlerde Hülya hanım kızı Zehra ile ev ziyaretime geldiler. Benim ikiz bebeklerimi sevdiler. Buzları erittik' dedi.



Sert çıktı



Temkinli konuşmayı tercih eden Gülben Ergen, :'Bu Hülya Avşar rahat durmaz bir yerde bir laf söylerse karşılığını hemen veririm, kaşınırsa kaşırım' diyerek sert çıktı. Hem aramız iyi diyen hem de rahat dursun mesajı veren Ergen herkesi şaşırttı.