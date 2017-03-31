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"Hülya Avşar’la aşkımızın böyle ortaya çıkmasını istemezdim!"

"Tüylü terlik giydiği tek ayağını da kaldırarak öpüşme mizansenini tamamladı"

31 Mart 2017 11:53

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Hülya Avşar ile birlikte çektirdiği fotoğrafla ilgili olarak "Hülya Avşar’la aşkımızın böyle ortaya çıkmasını istemezdim! Tam kapı aralığında böyle dudak dudağa öpüşüyorduk ki flaşlar patladı, kameralar çalıştı, ortaya bu ‘şok şok şok’ görüntüler çıktı" dedi. 

"Elbette şaka yapıyorum, Hülya’nın muzipliğinden başka bir şey değil bu" diyen Semercioğlu, "Dün Star TV kulislerinde karşılaştık. Tam 'N’aber' deyip öpüşürken, her daim her şeyi videoya çekmekte olan Seren Serengil’in o sırada bizi videoya çektiğini gördü" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Booking.com meselesi böyle çözülmemeli" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eyvah basıldık!

Hülya Avşar’la aşkımızın böyle ortaya çıkmasını istemezdim!
Tam kapı aralığında böyle dudak dudağa öpüşüyorduk ki flaşlar patladı, kameralar çalıştı, ortaya bu ‘şok şok şok’ görüntüler çıktı...
Elbette şaka yapıyorum, Hülya’nın muzipliğinden başka bir şey değil bu.
Dün Star TV kulislerinde karşılaştık. Tam “N’aber” deyip öpüşürken, her daim her şeyi videoya çekmekte olan Seren Serengil’in o sırada bizi videoya çektiğini gördü.
Elini kamerayı engelleyecek şekilde ikimizin arasına koyunca da ortaya bu kareler çıktı.
Tüylü terlik giydiği tek ayağını da kaldırarak öpüşme mizansenini tamamladı.
Sıfır makyajdı.
“Aman böyle görünmeyeyim, beni çekmeyin” demek yerine, tüm özgüveniyle kahkahalar atıyordu...

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Cengiz SemercioğluHülya AvşarStar TV

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