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Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında kaldı; yetkililer "Yeğeniniz evinizi dayayıp döşesin" dedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan ev, aynı zamanda Avşar'ın da doğup büyüdüğü ev

16 Ocak 2017 14:25

Hülya Avşar'ın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı. Evi kullanılmaz hale gelen Hatice Kayserili, “Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize ‘Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin’ şeklinde komik cevaplar veriyorlar" dedi.

Hülya Avşar’ın doğup büyüdüğü Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesindeki ev, şiddetli yağmur yağışından sonra sular altında kaldı. Avşar'ın eniştesi Ufuk Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti.

Ufuk Kayserili - Hatice Kayserili,

1965 yılından bu yana ikamet ettikleri evin alt katını her yağmurda su bastığını ifade eden Ufuk Kayserili ve eşi Hatice Kayserili son 9 yıldır aynı çileyi çektiklerini belirtti.

"Konuyu yargıya taşıyacağız"

Hülya Avşar'ın teyzesi Hatice Kayserili, “Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize ‘Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin’ şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililer görevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Artık konuyu yargıya taşımaya da karar verdik” diye konuştu. 

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