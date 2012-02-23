Hülya Avşar'ın kuzeni intihar etti!

T24 - Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Güler Apartmanı'nın ikinci katında ikamet eden Engin Avşar, eşi ve çocuğunun evde bulunmadığı sırada kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Okuldan eve geldiğinde babasını kanlar içinde gören oğlu, apartmanın yanındaki bir oto galericiye giderek durumu anlattı. Bunun üzerine çevredekiler de durumu polise bildirdi.

Eşinin ölüm haberini alışverişte öğrenen eşi Ayşe Aşar gözyaşlarına boğulurken, polis memurları acılı kadını teselli etmeye çalıştı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın amcasının oğlu olduğu öğrenilen Engin Avşar'ın intiharının ardından Cumhuriyet Savcısı İbrahim Can olay yerinde incelemelerde bulundu.