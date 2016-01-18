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Hülya Avşar'ın kızı Zehra'ya hediye aldığı cipe Kaya Çilingiroğlu'ndan veto

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra18. yaşına bastı

18 Ocak 2016 00:56

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na doğum günü hediyesi olarak aldığı cip, baba Kaya Çilingiroğlu'nun vetosuna takıldı. Kaya Çilingiroğlu'nun ehliyetini alıp şoförlüğünü babasına ispatlayınca arabanın sahibi olacağı öğrenildi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki günlerde 18. yaşına basmıştı.

Zehra Çilingiroğlu’na, önceki akşam babası Kaya Çilingiroğlu özel bir parti organize etti. Avşar ve Çilingiroğlu ailelerini bir araya toplayan Kaya Çilingiroğlu oğlu Kaya ile birlikte DJ’lik yaptı.

Partinin fotoğraflarını Hülya Avşar, Instagram’dan paylaştı. Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Kaya ve eski eşinin de olduğu bir fotoğrafı kalp işareti koyup yayınlayan Avşar kızının bu karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Bu arada Hülya Avşar’ın kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı cip ise baba Kaya’dan veto yedi. Zehra, ehliyetini alıp tam anlamıyla şoförlüğünü babasına ispatlayınca arabanın sahibi olacak.

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