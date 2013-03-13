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Hülya Avşar'ın kızı demlik fırlattı; babası 'O daha çocuk' dedi !

Hülya Avşar'ın kızı Zehra, eski erkek arkadaşının yanında gördüğü kıza çay dolu sıcak demlik fırlattı

13 Mart 2013 16:48

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun 16 yaşındaki kızı Zehra, dün saat 18.00 sıralarında bir kız arkadaşıyla gittiği Etiler’deki GQ adlı mekanda kıskançlık krizi geçirdi.

İddiaya göre, kız arkadaşıyla bir masaya oturduktan sonra sipariş veren Zehra, bu sırada eski erkek arkadaşı M.Y.’yi yanında bir kız arkadaşıyla gördü. Zehra eski erkek arkadaşının masasına yöneldi. Masadaki demliği alan Zehra, içindeki çayı eski arkadaşının yanındaki A.H.’ye fırlatarak mekandan ayrıldı. Üzerine gelen sıcak çaydan kaçmak isteyen A. H. bu sırada başını sert bir cisme de vurdu. A. H. Ulus’taki bir hastaneye gitti ve burada ayakta tedavi gördü. Genç kızın göğsünde hafif derecede yanık olduğu öğrenildi.

Olaya polis de müdahil oldu ve yaşananları tanıklardan dinleyerek kayıt altına aldı. Üzerine çay atılan genç kızın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

'Onlar daha çocuk'

 

Kaya Çilingiroğlu konuyla ilgili, “Onlar daha çocuk. Olur böyle şeyler, çok büyütülecek bir olay değil. Zehra da sonra kendiliğinden gidip özür dilemiş zaten. Aralarında konuşup anlaşmışlar. Bir anlık sinirle yapılmış bu hareket” dedi. 
 
Avşar ise yorum yapmaktan kaçındı ve “Evet, Zehra dün bir ara evden çıkıp geri geldi. Benim de böyle bir söylenti kulağıma geldi, ama konuşmadık. Büyütülecek bir şey yok" diye konuştu.
 
Zehra Çilingiroğlu, geçen yıl da bir kavga haberiyle gündeme gelmişti. İstinye Park’ta, arasının açık olduğu bir kız arkadaşıyla karşılaşan Zehra’nın soluğu o kızın yanında aldığı, “Sana ondan uzak duracaksın demedim mi?” diye bağırmaya başladığı, iki kızın daha sonra 'saç saça baş başa kavga ettiği' yazılmıştı.
 
 
 

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