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Yaşam

Hülya Avşar'ın annesi vefat etti

Amerikan hastanesinde kanser tedavisi gören Emral Avşar, dün gece saat 23.30'da hayatını kaybetti.

05 Şubat 2009 02:00

Amerikan hastanesinde kanser tedavisi gören Emral Avşar, dün gece saat 23.30'da hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 gündür Amerikan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde akciğer kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Emral Avşar'ın, dün saat 23.30 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Emral Avşar’ın son nefesini verdiğinin doktorları tarafından aileye açıklanmasının ardından Hülya ve Helin Avşar gözyaşları içinde hastaneden ayrılıp evlerine döndüler.

Hastanenin morguna kaldırılan Emral Avşar’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Teşvikiye veya Levent Camisi'nde kılınacak namazın ardından 7 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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