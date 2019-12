Hülya Avşar'ın annesi toprağa verildi

Milliyet'in haberine göre; törende, Hülya Avşar ile ablası Leyla Avşar, kardeşi Helin Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu, eski eşi iş adamı Kaya Çilingiroğlu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Emral Avşar’ın akrabalarının ve yakınlarının yanı sıra, aralarında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ali Müfit Gürtuna, iş adamı Saadettin Saran, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hande Yener, Doğa Rutkay, Şahan Gökbakar, Demet Akbağ, Adnan Şenses, Kerem Alışık, Halit Kıvanç, Dilek Hanif, Acun Ilıcalı’nın da yer aldığı sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Emral Avşar’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Sanatçı Sibel Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Emral Avşar ile hastalığı sırasında bir çok kez görüştüğünü ve ölümü ona yakıştıramadığını söyledi. Hülya, Leyla ve Helin Avşar adına çok üzgün olduğunu ifade eden Can, "Aynı duyguları ben de yaşadım. Anne acısı hiçbir şeye benzemiyor. Annelerin alternatifi yok. Hülya da benim gibi annesine çok bağlı bir insan" diye konuştu.İbrahim Tatlıses de, Emral Avşar’ın mükemmel bir insan olduğunu belirterek, "Gittiği yerde Allah ona yardım etsin" dedi.