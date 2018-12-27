Hülya Avşar'dan girişimcilere tavsiyeler

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşan Hülya Avşar, girişimci olacaklara tavsiyelerde bulundu. Avşar konuşmasında, "Bir başkasının ne diyeceğini düşünmeden yaptığınız şey ilerde en başarılı iş olacaktır" dedi.

Hülya Avşar, İstanbul-Beşiktaş'ta düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Sabah'ın haberine göre; Avşar, yaptığı konuşmada oyunculukla başlayan, TV şovu ve sahne ile devam eden hikayesini anlattı.

Başarılı olmak için insanın kendisine güvenmesinin esas olduğunu dile getiren Avşar, hedefi olan ve bu hedefe doğru yürüyenlerin, girişim hikayelerinde başarısız olmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Avşar konuşmasında, "Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, bir başkasının ne diyeceğini düşünmeden yaptığınız şey ilerde en başarılı iş olacaktır" ifadelerini kullandı.