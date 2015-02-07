Hülya Avşar'dan Esra Erol'u utandıran 'seks' sorusu

Hülya Avşar'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programının bu haftaki konuğu, evlilik programları yapan Esra Erol oldu. Hülya Avşar'ın, "Bazı şeyler sizi tahrik ediyor mu?" sorusuna Esra Erol, 'Beni utandırıyorsunuz" yanıtını verdi.



Her hafta farklı ve özel konukları ile ekranlarda olan Hülya Avşar ’ın bu haftaki konuğu, gündüz kuşağına ve evlilik programlarına damgasını vuran Esra Erol oldu.

Esra Erol, bugüne kadar hayatında yaşadıkları ile ilgili Hülya Avşar’a çok samimi itiraflarda bulundu.

Hülya Avşar’ın “Kütahya’dan nasıl çıktında, İstanbul’a geldin ve nasıl televizyona adım attın?“ sorusuna “Ben inandığım işin arkasından daima giderim.“ cevabını verdi. Hayatı ile ilgili özel açıklamalar yapan Esra Erol “Eğer ucunu bırakırsanız dengeyi kuramazsınız. Felaketle sonuçlanabilecek çirkinleşebilecek bir noktaya gelebilirsiniz. Ben reyting için bir şey yapmam.“ dedi. Hülya Avşar’ın “Duygularınla hareket ediyorsun” yorumuna da ilginç yanıtlar veren Esra Erol, ayrıca eşi Ali Bey’e gördüğü gün aşık olduğunu söyledi, onsuz bir hayatı, düşünemediğini ve aklının almadığını ifade etti.

Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu, gündüz kuşağına ve evlilik programlarına damgasını vuran Esra Erol'du. Canlı yayında Hülya Avşar'ın sorduğu, Esra Erol'un özel hayatı ile ilgili birçok soru ise ünlü sunucuyu utandırdı.

İşte o diyaloglar...

Hülya Avşar: Evlilik hayatında o çılgın seks hayatı o çılgın sevişmeler herkes için geçerli kalmıyor. Fazla arkadaş kalmak ta iyi değil

Esra Erol: Nereden biliyorsun arkadaş olduğumuzu...

Hülya Avşar: Anladım ben... Mutlaka bir arada bir de olsa... Oluyordur, bir şeyler...İlişkiniz bir arkadaşlık seviyesinde mi yoksa bir abi gibi mi?

Esra Erol: Ne abisi ya...

Hülya Avşar: Mesela bazı şeyler sizi tahrik ediyor mu?

Esra Erol: Beni çok utandırıyorsun.

Hülya Avşar: Bunu nasıl başardın? Sendeki özellik ne ki? Bize tüyo ver. Ne yapıyorsun?

Esra Erol: İlişkiyi çabuk yıpratmayacaksın. Kartlarını açık oynamayacaksın.

Hülya Avşar: Ne kartın kaldı bu kadar senede. Ben bir gece açıveriyorum valla. Ne var ne yok kartlar açık. Ertesi sabaha hiç bir şey kalmamış, hiç bir şey kalmamış. Ne farkın var, diğer kadınlardan.