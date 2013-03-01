Hülya Avşar'dan Emine Erdoğan'a: Bulduğum en kapalı kıyafet buydu

Kıyafetiyle ilgili Emine Erdoğan’a "Fazla mı açık" diye soran Hülya Avşar, " 500’e yakın elbise denedim bulduğum en kapalı kıyafet buydu" dedi.

MEB ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) işbirliğinde Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan okullarda gereksinimlerin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen “Bir Başkadır Benim Memleketim” projesinin tanıtım gecesi İstanbul ’da yapıldı.

Geceye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Acun Ilıcalı'nın stand-up gösterisi sunduğu gecede, Hülya Avşar da konser verdi. Hülya Avşar, geceye katılan Emine Erdoğan'ın yanına giderek mikrofonu uzattı. Emine Erdoğan da “Kıskanırım Seni Ben” şarkısına eşlik etti.

'Bulduğum en kapalı kıyafetimi giyidim'

Avşar'ın kıyafetiyle ilgili yaptığı yorumlar, salondakilerin gülümsemesine neden oldu.

Kıyafetiyle ilgili Emine Erdoğan’a “Fazla mı açık” diye soran Hülya Avşar “Emine Hanım bana bir şey demez dedim. Emine Hanımın geleceğini duyduktan sonra öğleden sonra 500’e yakın elbise denedim. En kapalısı buydu bulduğum elbisenin. Kolları vardı, kestim bu hale getirdim. Modacı Melih Yazgan’a dedim ki ‘Aç Emine Hanım bir şey demez, aç aç’ dedim. Yağ çekmiş gibi görünmemek için çok kapalı giyinmek istemedim. Alttan aldık üstten girdik bu hale geldi, umarım beğenmişsinizdir, çok açık olmamıştır. THY kıyafeti olmasa da...” diye konuştu.

'Bir başkadır benim memleketim' projesi

“Bir Başkadır Benim Memleketim” projesiyle, başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan illerdeki okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Her iş adamının kendi memleketinde bir okulu desteklemesiyle modellenen proje, çocuklarla ilgili birçok sosyal problemin de çözümüne yönelik adım niteliği taşıyor.

Projeyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması, sağlık problemlerinin önüne geçilmesi ve temizlik personeli eksikliğinin giderilmesi gibi öncelikli sorunların çözümü amaçlanıyor.

Mevcut okulların durumunun hedeflenen sonuca ulaşmasına kadar devam edecek proje kapsamında yapılacak sosyal ve eğitsel çalışmalarla öğrencilerin bireysellikleri ve öz güveni yanında toplumsal yanlarını, aidiyet duygularını da geliştirmesi bekleniyor.