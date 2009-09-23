Hülya Avşar’a siyasetçilerden destek

Kürt açılımı nedeniyle Hülya Avşar’a soruşturma açılması siyasetçilerden tepki gördü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP’li Özyürek, “Düşünce açıklayan Avşar’a değil, Ayamama Deresi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma açılmalı” dedi.



Tepkiler özetle şöyle:

Mustafa Elitaş (AK Parti Grup Başkanvekili) Zihniyet devrimi gerekiyor. Kanunları çıkarır, düzenlemeleri yaparsınız. Ama uygulayıcılar buna adapte olmazsa yaptığınız eylemler suyun üzerine yazılmış olur. Toplumsal barışı sağlamanın yolu çıkan kanunlardan ziyade uygulamanın toplumla barışık ve bütünleşik olmasında. Yargı istediği şekilde dava açabilir. Ama açılan davanın toplumda yaratacağı etkinin ne olduğunu da çok iyi bilmek lazım. Hülya hanımın mülakatında olumsuz bir şey görmedim. Bağımsız yargı en uygun kanaati verecektir. Bu olay Hülya hanımın da başkalarının da cesaretini kırmamalı.

Mustafa Özyürek (CHP Sözcüsü) Görüş açıklamanın suç olması, görüşün suç kabul edilerek soruşturma başlatılması son derece yanlıştır. Türkiye’nin imajını zedeleyen bir tavırdır. Bakırköy Savcılığı’nın, onlarca vatandaşımızın ölümüne yol açan ve görev alanı içinde bulunan Ayamama Deresi taşkınıyla ilgili soruşturma açmasını beklerdik. ‘Orada kimlerin ihmali, vatandaşlarımızın ölümüne neden oldu’ sorusuna yanıt bulması gereken savcılar, Avşar’ın demeçlerini inceleyerek vakit geçiriyor.

Oktay Vural (MHP Grup Başkanvekili) Savcılar, vatandaşlar arasında ayırım yapmasınlar, Erdoğan hakkında da soruşturma açsınlar. Çünkü asıl bölücülüğü yapan, halkı kin, nifak ve düşmanlık için kışkırtan Başbakan Erdoğan’dır. Savcılar, etnik kimlikleri birbirlerine karşı kışkırtırken neredeler acaba? Hülya Avşar’ın ‘Türküm’ demesinden rahatsızlar. Kanunları ihlal eden, suç işleyene eşit yaklaşılmalı.

Cihan Paçacı (MHP Genel Sekreteri) Soruşturma Hülya Avşar’a değil, ‘Açılım’ adı altında bölücülük propagandası yapanlara açılsa daha isabetli olur, kamu vicdanı da rahatlardı. Ettikleri yeminlere rağmen milletin birliğini ve bütünlüğünü, ‘açılım’ adıyla aşındıran Hükümet üyeleri varken, bize göre başka suçlu aramaya gerek yok.

Dengir Mir Mehmet Fırat (AK Parti Adana Milletvekili) Toplum da, kurumlar da, kuruluşlar da zamanla alışacak. Hülya Avşar olayından bir mahkûmiyet çıkacağını sanmıyorum. Bunlar istisnadır. Her gün daha iyiye gidileceğine inanıyorum. Herkes gibi uygulamacılarda da algılamalar değişecektir.