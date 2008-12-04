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'Hülya Avşar'a iftira atmam için para teklif edildi'

Sevtap Parman, yapımcıların bir dönem kendisine Hülya Avşar’a iftira atması için para teklifinde bulunduğu söyledi.

04 Aralık 2008 02:00

Türk sinemasının güzelliğiyle ünlü yıldızı Sevtap Parman, ilginç açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasının Bayan Popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman, bu sabah Arım Balım Peteğim programının konuğuydu…

Parman, şarkılarıyla da renk kattığı programda olay açıklamalar yaptı… Bir dönem kendisine yapımcılar tarafından Hülya Avşar’a iftira atması için para teklif edildiğini söyleyen Parman, “Ben Hülya Avşar’ı sevdiğim için bu teklifi kabul etmedim” dedi…

Yeni Ferhunde’yi seviyorlar

Yıllar önce çekilen Yaprak Dökümü filminde kötü gelin Ferhunde karakterini canlandıran Sevtap Parman, “Beni telefonla arayıp senden nefret ediyoruz diyorlardı. Bakıyorum şimdi ki Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde’yi halk çok seviyor” dedi…

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