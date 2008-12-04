'Hülya Avşar'a iftira atmam için para teklif edildi'

Türk sinemasının güzelliğiyle ünlü yıldızı Sevtap Parman, ilginç açıklamalarda bulundu.



Türk sinemasının Bayan Popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman, bu sabah Arım Balım Peteğim programının konuğuydu…



Parman, şarkılarıyla da renk kattığı programda olay açıklamalar yaptı… Bir dönem kendisine yapımcılar tarafından Hülya Avşar’a iftira atması için para teklif edildiğini söyleyen Parman, “Ben Hülya Avşar’ı sevdiğim için bu teklifi kabul etmedim” dedi…



Yeni Ferhunde’yi seviyorlar



Yıllar önce çekilen Yaprak Dökümü filminde kötü gelin Ferhunde karakterini canlandıran Sevtap Parman, “Beni telefonla arayıp senden nefret ediyoruz diyorlardı. Bakıyorum şimdi ki Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde’yi halk çok seviyor” dedi…

