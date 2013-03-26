Hülya Avşar: YGS'de bin kere, terörde bir kere ölürsünüz

Hülya Avşar'ın "YGS’de bin kere, terörde bir kere ölüyorsunuz" sözleri yeni bir tartışma başlatacak türden.

Avşar "Deve Diyar" başlıklı yazısında terör ve YGS arasındaki yedi farka diyerek dikkati çekti.

Bu yıl ana sponsorluğunu Haliç Üniversitesi’nin üstlendiği 13. Hülya Cup Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı Tarabya TED Spor Kulübü’nde yapıldı. Toplantıya Haliç Üniversitesi’nden Avukat Mansur Topçuoğlu, Dr. Hamid Aydın, Gürsal Gürarda, Doç. Dr. Uğur Haklar, Dr. Yaman Er ve Emre Beşikçi katıldı.

Avşar yaptığı konuşmada, “Sporda futbol, basket, tenis olsun bir yabancı hayranlığı var. Yabancı sporculardan medet ummak, çok fazla bel bağlamak zoruma gidiyor. Kendi sporcumuza değer vermemek gibi bir sorunumuz var. Ben bir Türk’ün Wimbledon Tenis Turnuvası’nda bayrağımızı dalgalandırmasını istiyorum” dedi.

Hülya Cup Senior Tenis Turnuvası 25 Mart- 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



YGS’de bin kere ölüm



Hülya Avşar, acunn.com’da kaleme aldığı “Deve Diyar” başlıklı yazısında “YGS mi? Terör mü? Aralarındaki 7 farkı bulun” diye sordu ve okuyanları çok şaşırtan şu satırları kaleme aldı:

"1- Terör: Bir kere, YGS: Bin kere ölüyorsun,

2- Terör: Davul, zurnayla yolcu ediliyorsun, YGS: Ambulans, ilaç, korku, stresle

3- Terör: Şehit Oluyorsun, YGS: Kazanamazsan yaşayan ölü,

4- Terör: Olmayabilir sona erer, YGS: Olmazsa olmaz, varlığın ona bağlıdır,

5- Terör: Bir hedefi vardır ona ulaşmaya çalışır YGS: Ne gösterir bilinmez şansına hayatını o belirler,

6- Terör: Çok şükür ki biter, YGS: Kazanamazsan başlar (hayatının içine etmeye),

7- Terör: Devlet sorunudur, YGS: Hayat boyu senin sorunundur.

Kısaca hayatının dönüm noktası YGS’ye bağlı yaşıyorsan; kızı da, erkeği de askerdir kardeşim! Ya bu deve ya bu diyar!

Eğer diyarsa yaşamak için şu sıralama: Askere, davul ve zurnayla; gerdek, sırtına vurularak YGS: Ambulansla. Yani öpüldünüz.”