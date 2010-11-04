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Hülya Avşar yenilendi

Hülya Avşar, işadamı Sadettin Saran'la ayrıldıktan sonra baştan aşağı yenilendi.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Hülya Avşar, işadamı Sadettin Saran'la 3,5 yıl süren ilişkisinin ardından kendini yeniledi; spora başladı, diyet yaptı, saçlarını uzattı ve Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz verdi.





İşadamı Sadettin Saran’la ilişkisini geçtiğimiz ay bitiren Hülya Avşar (47) ayrılığın ardından kendini tepeden tırnağa yeniledi.


Aylar sonra yeniden spora ve sıkı bir diyete başlayan Avşar, kısa sürede 9 kilo vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuktan sonra da ilk iş olarak saç şeklini değiştirdi. 4 yıldır kısacık olan saçlarını postiş yardımıyla uzatan Avşar, bu kez farklı bir görüntüye büründü.


Gardrobunu da yenileyen ünlü oyuncu, yeni haliyle Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz verdi.







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