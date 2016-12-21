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Hülya Avşar yapımcıyla anlaşamadı

"Yılbaşı dahil hiçbir özel günde çalışmam, kızım Zehra’nın doğum gününde sette olmam, gece çok geç saatlere kadar sette kalmam..."

21 Aralık 2016 18:14

Jane Austen’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanacak ‘Aşk ve Gurur’ dizisi için Hülya Avşar’a teklif götürüldü. Ancak sunduğu detaylı ‘çalışma şartı’ listesi de kabul edilmesine rağmen, Avşar iş yoğunluğunu gerekçe göstererek teklifi reddetti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Limon Yapım, “Aşk ve Gurur” adlı yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Yapımcı şirket yetkilileri, başrol için ilk olarak Hülya Avşar’la görüştü. Ünlü oyuncu, ilk görüşmelerde ortaya detaylı bir “çalışma şartı” listesi koydu. 
 
“Haftada 5, günde 10 saatten fazla çalışmam, kızımın doğum gününde sete gelmem” gibi maddeler içeren o listeye de “Kabul” denildi. Ancak buna rağmen işbirliği gerçekleşmedi.

Selfie'nin çekimleri bitti

Hayatını olduğu gibi yansıtacağı “Selfie” adlı filminin çekimlerinin yeni bittiğini, yakında da yeni bir televizyon programına başlayacağını belirten Hülya Avşar, teklifi reddetti. Ona sunulan rol için ikinci teklifin kime götürüleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Avşar'ın yapımcıya sunduğu liste ise şöyle:

Günde 10 saat çalışırım. Cumartesi, pazar çalışmam. Yılbaşı dahil hiçbir özel günde çalışmam. Kızım Zehra’nın doğum gününde sette olmam. Gece çok geç saatlere kadar sette kalmam. Şehir dışında çekilecek dizi projesine sıcak bakmam.
 

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Hülya AvşarLimon yapımşartZehra Çilingiroğlu

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