Hülya Avşar Uludağ'da büyük tehlike atlattı

Hafta sonu tatili için kızı Zehra ve arkadaşlarıyla Uludağ’a giden Hülya Avşar, snowboard yaparken bacağını iki yerden kırdı. Bir süredir snowboard dersi alan Avşar, Grand Yazıcı Otel’in telesiyej ile çıktığı pistinden inerken yerlerdeki buzlanmaların azizliğine uğradı.

Dengesini kaybeden Avşar, snowboard’un otomatik bağlarının açılmaması üzerine yere düştü. Sağ bacağında acı hisseden ve yerden kalkamayan Avşar, bölgeye çağrılan jandarmanın kar motoruyla Acıbadem Uludağ Polikliniği’ne götürüldü. Yapılan ilk muayenede Avşar’ın sağ bacağında iki ayrı kırık meydana geldiği öğrenildi. Ambulansla Bursa Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilen Avşar’ın sevgilisi işadamı Sadettin Saran da olayı telefonla öğrendi.



Platin takılacak

Avşar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek için Başhekim Prof. Dr.Kaya Aksoy ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Nadir Şener basın toplantısı düzenledi. Aksoy, Avşar’ın geçirdiği kaza sonucu sağ bacağında kırık olduğunu söyledi. Şener ise, Avşar’ın, bacağında iki kırık bulunduğunu bu kırıkların tedavisi için İstanbul Acıbadem’den gelecek hekim arkadaşlarıyla bacağına platin takılacağını bildirdi.