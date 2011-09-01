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Hülya Avşar Twitter'ı terk etti!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Twitter’daki hesabından:"Bayramda herkes tatilde tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugun oynamassam gunum iyi gecmez."

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Twitter’daki hesabından:"Bayramda herkes tatilde tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugun oynamassam gunum iyi gecmez."  tweetini atması üzerine takipçilerinden gelen yorumlara çok sinirlendi.

Takipçilerinin "Bizimle oynayın" yanıtlarını beğenmeyen Hülya Avşar, "İşte beklediğim aptal cevaplar gelmeye başladı biz gelelim gibi" dedi ve kendisine Tweet yazanlara tepki gösterdi.

Avşar kızı daha sonra:""Bana yazanların çoğu yılık, Twet’te olmak çok ucuzladı, okumak bile istemiyorum hatta artık yokum byyyyyyy." Tweetini atarak takipçilerini şaşırttı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Twitter’daki hesabından:"Bayramda herkes tatilde tenis oynayacak birini bulamıyorum. Bugun oynamassam gunum iyi gecmez."  tweetini atması üzerine takipçilerinden gelen yorumlara çok sinirlendi.

 

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