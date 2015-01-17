Hülya Avşar: Tarkan hâlâ dangalak

Geçtiğimiz yıllarda Kral TV'nin ödül törenine katılmayan ünlü sanatçı Tarkan'a "Eşek herif, dangalak" diyen Hülya Avşar, o sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. TV8'deki programına Tarkan'ı çağırıp çağırmayacağı sorulan Avşar, şunları söyledi:

"Tarkan, kendi hatasını ve saygısızlığını anlamıştır, diye düşünüyorum anlamamışsa da koy gitsin. Hiçbir ortak işimiz de yok bizim Tarkan'la; o yüzden görüşmüyoruz da. Ben hiç kimseye kırgın değilim. Yalnızca arada bir küfür ediyorum. Tarkan, hâlâ dangalak. Düşüncem aynen devam ediyor."