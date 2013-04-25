Hülya Avşar: Son derece duygusuz bir bakanımız var

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da Belgrad Ormanları'ndaki sosyal tesisinin kapatılması hakkında son derece sitemkar mesajlar atan Hülya Avşar, önceki gün İstinye Park’taydı. Bir restoranda yemek yiyen Avşar, sitemlerine devam etti.



'Sesimi duyuramadım'



Sürekli gittiği Belgrad Ormanları’ndaki sosyal tesisin kapatılmasına tepki gösteren ve Twitter hesabına “Ormandaki tesis kapanıyor. Bir sürü insan aç kalıyor. Bir sanatçı olarak sesimi duyuramadım. Orman Bakanı başta olmak üzere herkese küstüm” yazan sanatçı, Hürriyet'in haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na bir kez daha sitem etti:



'Sinirliyim, gerginim'



“Sinirliyim, gerginim. Yıllardır herkesin ailesiyle birlikte gittiği ormanın restoran kısmı kapatılıyor. Oradaki insanlar apar topar işten çıkarılıyor. Ormana gitme şansımız sıfırlanıyor. İnsanları kapı dışarı ediyorlar. İnsanlar mağdur. Ben böyle şeye tahammül edemiyorum. Buna deliriyorum. Orman Bakanlığı’nın böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Son derece duygusuz bir bakanımız var. Hem bir vatandaş olarak hem de sanatçı olarak kapısını çalıyor, soru soruyorsak, cevap vermek zorunda. Sosyal medya da benim işim değil, birçok insanın hakkını korumak da benim işim değil.”



Striptiz yapmak vardı



Tam aracına binerken yan restorandan gelen saksafon sesini duyan Hülya Avşar, “Şimdi burada striptiz yapmak vardı!” diye espri yaptı.