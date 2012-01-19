Hülya Avşar sevgilisinin olduğunu doğruladı



T24 - Sadettin Saran'la olan birlikteliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hülya Avşar, Mehmet Dereli ile birlikte olduklarını doğruladı.





Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Sadettin Saran ile 3.5 yıl süren ilişkisi önceki yıl ekim ayında son bulan Hülya Avşar’ın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Avşar, 1987 Türkiye 2. Güzeli eski manken Şebnem Dinçgör ile evliliğini yeni bitiren Motor Piston’un sahibi Mehmet Dereli ile beraber olduğu gündeme geldi. Bir süredir neşeli hali ile dikkat çeken Avşar, Dereli ile yakınlaştıklarını doğruladı. İlişkisinin yaklaşık 10 günlük olduğunu belirten Avşar’ın “Doğrudur, bir hafta 10 gün önce başlayan yeni bir şey. Henüz çok yeni” dediği öğrenildi. Avşar’ın adı geçen yıl ünlü reklamcı Ali Taran ile anılmış ancak Avşar, bu iddiayı yalanlamıştı.





'2-3 hafta önce boşandık'



Oğlunun babası Dereli ile 8 yıllık evliliğini yüklü bir tazminat karşılığında tek celsede bitiren Şebnem Dinçgör ise eski eşinin yeni ilişkisiyle ilgili “Bu ilişkiden emin misiniz? Doğru mu? Ama zaten bu beni hiç ilgilendirmiyor. Biz Mehmet bey ile 2 - 3 hafta önce boşandık. Mehmet Bey’i çok severim, benim çocuğumun babasıdır. Bundan sonraki hayatına kendisi karar verir. Benim söyleyecek bir şeyim tabii ki yok.



Boşandıktan sonra ne yapacağı Mehmet Bey’in bileceği bir şeydir. Ben benimle evli olduğu zamana bakarım. Şu andaki şey beni hiç ilgilendirmiyor” dedi. Dinçgör Hülya Avşar’ı ise hiç tanımadığını söyledi ve “Kendisini hiç tanımam. Benim çevremin çok dışında” diye konuştu. Avşar ile eşinin kendileri henüz boşanmadan görüştükleri iddialarına ise tepki gösteren Dinçgör, “Bunu bana değil ilişkiyi yaşayanlara sorun. Benim söyleyecek bir şeyim olamaz. Benim duyduğum bir şey yok” yorumunu yaptı.







