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Hülya Avşar 'seri katil' rolüyle beyazperdeye dönüyor

Hülya Avşar, Ümit Ünal'ın 'Sofra Sırları' isimli filminde başrolü oynayacak

29 Mart 2015 14:37

Yazdığı ve yönettiği filmlerle Türk sinemasında ayrıcalıklı bir yer edinen Ümit Ünal, dört yıl aradan sonra dikkat çeken bir hikayeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrol oyuncusu, 2011'den bu yana beyazperdede yer almayan Hülya Avşar. Ünlü oyuncu, 'Sofra Sırları' isimli filmde hem televizyon programı yapan ünlü bir aşçıyı, hem de bir seri katili canlandıracak.

 

Mizah dozu yüksek

 

Filmin en kritik unsurlarından birinin mizah dozu olacağını söyleyen Ünal; hem trajediyi, hem de komediyi mizahi bir dille anlatmayı hedefliyor. Filmin genç yapımcılarından Sinan Yabgu Ünal ise ekibiyle birlikte festival ve gişe ayrımı yapmadan sinema filmi yapmak istiyor. 

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