Hülya Avşar: Şartlarıma uyarlarsa kabul edeceğim

Yeni yılda bir televizyon programı yapmaya hazırlanan Hülya Avşar, yeni bir dizide oynayacağı iddialarına, “Senaryo geldi ancak beğenmedim. Eksikleri vardı. Yeniden yazılacak, şartlarıma uyarlarsa kabul edeceğim” yanıtını verdi. Otobiyografisinin çekimlerinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen sanatçı, “Çok yorucu geçiyor. Yaz, çek, kurgula bana ağır geldi. Dizi projesini çok beğenirsem, filmimden fedakârlık edeceğim. Eğer mutsuz olacağım bir şey olursa yapmam” ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, çektiği filminin yıllar boyu seyredilebileceğini anlatan Avşar, “Durup durup tekrar izlenebilecek bir şey. İçinde hayat felsefesinin olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı. Bu aralar keyfi olmadığını ve hiçbir şey yapmadığını belirten sanatçı, “Moralim bozuk olan bitenlere. Kendimi toparlamaya çalışıyorum” dedi. Londra’da okuyan kızı Zehra’nın yurtta kaldığını ifade eden Avşar, “Özlemde sıkıntı yok, sık sık gidip geliyorum. Her şeyden önce kızımın mutlu olması önemli” dedi.