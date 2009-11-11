Hülya Avşar, Saran'a döndü!

Sadettin Saran ile 2,5 yıllık birlikteliğinde zaman zaman kısa süreli kopmalar yaşayan Hülya Avşar, en son mayıs ayında kardeşi Helin’e ait internet sitesinde ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ancak 4 saat sonra bu kararından vazgeçip ‘Ayrılmadık, ilişkimiz devam ediyor’ demişti.



İnternet üzerinden yapılan bu ayrılık ilanının ardından çiftin Haziran ayı sonunda ilişkilerinin kesin olarak bittiği gündeme geldi. Ayrılık nedeni olarak ise Avşar’ın evlenme isteğine Saran’ın sıcak bakmaması gösterilirken yeniden bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığı iddia edildi. Ancak ayrı olmalarına rağmen birbirlerinden bir türlü kopamayan, sık sık telefonla konuşan çift 5 ay sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı aldı. Vatan gazetesinin haberine göre, ilişkinin startını ise Sadettin Saran verdi. Avşar ise barış teklifine kayıtsız kalamadı.



Hülya Avşar’ın geçtiğimiz hafta Yeşim Salkım’ı konuk ettiği programda “Gönülden ben hala Sadettin’e bağlıyım. Eminim o da öyledir. Ayrılık kelimesini yakıştıramıyorum” sözlerinin Saran’ın aramasında etkili olduğu öğrenildi. Çift ilişkilerini rayına oturtana kadar gözlerden uzak sürdürme kararı aldı.

