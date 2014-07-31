Hülya Avşar protez aldı, Türkiye şampiyonu oldu

4 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden Barış Telli, sanatçı Hülya Avşar’ın yaptırdığı profesyonel koşu proteziyle rekor kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Geçen günlerde Berlin’de düzenlenen Grand Prix şampiyonasından da üçüncülükle dönen Telli, 2016 Olimpiyatları'na katılmak için var gücüyle çalışıyor.

Barış Telli, hikâyesini Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı Gençlik Spor Dergisi’ne şöyle anlattı:

Telli, çocuk yaşlarda ayağını kaybedince ne olduğunu anlamadığını belirterek, “Büyüdükçe farkına varıyorsunuz, zorlukların ve insanların bakışlarının farklı olduğunu. Buna rağmen kendimden, hayatımdan ve ailemden hiç vazgeçmedim” dedi.

‘Koltuk değneklerimi oyuna dönüştürdüm’

Spor yapmaya ilkokulda cimnastik takımına katılarak başladığını söyleyen Telli, “Okul gösterilerinde güzel tepkiler aldım. Ayağım olmadığı halde normal insanlar gibi ellerimin üzerinde yürümenin keyfini yaşıyordum. Çocuklukta her şeyi oyuna döküyorsunuz. Ben de koltuk değneklerimi oyuna dönüştürdüm. Onlarla zıpladım, hopladım. Sokak aralarında, pazarlarda hızlı koşup karşıma çıkan engelleri koltuk değneklerimle slalom yaparak aşmaya çalıştım” diye konuştu.

‘Engelli bakış açısı’

Teli, küçükken yaşıtları tarafından kısıtlandığını dile getirerek, “Küçükken arkadaşlarım, düşerim diye beni oyuna almazlardı. Onlar ‘yapamaz’ dedikçe ben ‘yaparım’ dedim. Kendimi nasıl geliştiririm diye düşündüm ve çalıştım. Hep sıkıntıları ve engelleri aşmak için mücadele verdim. Şu anda bile engelli bakış açısını değiştirmek için elimden geleni yapıyorum” şeklinde konuştu.

Lise 1. sınıfta öğretmeni Bekir Murat Altıntaş sayesinde ampute futbolla tanıştığını söyleyen Telli, "Normal olan arkadaşlarımın yanında koltuk değnekleriyle maç yapardım. Hocam Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi’nin Karagücü takımına getirdi beni. 2005’ten beri Ampute Futbol Milli Takım formasının heyecanını hala ilk günkü gibi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Ben zaten engelli koşuyorum’

Atletizme başlamaya nasıl karar verdiğini anlatan Telli, şöyle konuştu:

“Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu antrenörlük bölümünü kazandım. Derslerdeki birçok branşı yapabiliyordum, o zaman protezim de yoktu. Engelli koşu dersinde hocam Hacı Ahmet Pekel, bunun çok zor olduğunu, denememem gerektiğini belirtti. ‘Hocam, ben zaten yıllardır engelli koşuyorum’ dedim ve koltuk değnekleriyle koştum. O gün bana, beni olimpiyatlara hazırlayacağını söyledi" dedi.

‘Protezimi Hülya Avşar yaptırdı’

Telli, pahalı olduğu için protez alamadıklarını ifade ederek, "Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekillerinden rahmetli Hadi Neşet Türkmen ilk protezimi yaptırdı. Daha sonra Hülya Avşar olimpiyat sporcularıyla koşmam için ihtiyacım olan profesyonel koşu protezini Şubat ayında yaptırdı. Ben de 1 ay içinde rekor kırarak Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.

‘Bakanlık destekledi Berlin’de koştum’

Telli, hedeflerine ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği sayesinde Berlin’deki Grand Prix şampiyonasına gittim. Bu yarışlarda başarılı olursan olimpiyatlara gitme hakkı kazanıyorsun. Bakanlık bana ön ayak oldu. Olimpiyat şampiyonuyla koştum, büyük bir tecrübe oldu. Kendi derecemi geliştirdim, Türkiye rekoru kırdım."

‘Ülkem adına koşacağım’

Küçükken her gece bütün stadyumun hep bir ağızdan ‘Barış’ diye bağırdığının hayalini kurduğunu vurgulayan Telli, "Bu hayallerle büyüdüm. Bir ayağım yoktu ama futbol oynama hayalim vardı. Her başımı yastığa koyduğumda futbolcu olacağımı, olimpiyatlarda koşacağımı canlandırdım. Çift ayak yürümeden, şimdi koşabiliyorum. Bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda final koşup, yüksek atlamada madalya getirmek istiyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışmak için elimden geleni yapacağım. Ülkem adına bir ilk gerçekleştirip olimpiyatlardan madalya getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.