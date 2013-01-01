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Hülya Avşar, Mor Çatı için kıyafetlerini satıyor

Gelirini Mor Çatı'ya bağışlamak üzere kıyafetlerini satışa çıkaran Avşar internet sayfasında fotoğraflarını yayınladığı kıyafetlerin nerede giyildiğini, özelliklerini ve yıkama talimatını da yazdı

01 Ocak 2013 13:57

Sahnede, televizyon programlarında ve çeşitli etkinliklerde giydiği kıyafetleri geçtiğimiz mart ayında yardım amaçlı olarak Adana ve Ankara'daki pavyonlara gönderen Hülya Avşar, bu kez kıyafetlerini Mor Çatı'ya yardım amacıyla satışa çıkardı.

İlk adımda 7 kıyafetini sahibi olduğu 'By h'nin internet sayfasında satışa çıkaran Avşar, görücüye çıkardığı kıyafetler satışa çıktıkça diğerlerini de satacak. Sanatçı, bir yılda yaklaşık 100 kıyafet satmayı planlıyor.

HaberTürk'te yer alan habere göre, kadına yönelik şiddetin en yaygın ihlal edilen insan haklarından biri olduğunu söyleyen Hülya Avşar, kıyafetlerinden elde edilen geliri kadına şiddetin son bulması için mücadele veren Mor Çatı'ya bağışlamaktan büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Jüri başkanı olduğu Altın Portakal Film Festivali'nin ödül gecesinde giydiği kıyafetini KDV dahil 950 TL'den satışa çıkaran Avşar'ın diğer kıyafetlerinin fiyatları 400 TL'den başlıyor. İnternet sayfasında fotoğraflarını yayınladığı kıyafetlerin nerede giyildiğini, özelliklerini ve yıkama talimatını da yazarken sanatçı, yıl sonuna kadar satacağı kıyafetlerinden yaklaşık 60-70 bin TL arasında.

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