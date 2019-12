Hülya Avşar: Meclis’te herkese tekme tokat girişmek istiyorum

T24 - Sanatçı Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'ın sorularını yanıtladı. Hülya Avşar, siyasete atılma konusunda, "Siyasetin şu anki durumunda, muhalefet edilme şeklini ve bu yüzden ortaya çıkan tabloyu beğenmiyorum... Hatta Meclis'e girip herkese tekme, tokat, sille girişmek istiyorum. Duygularım bu doğrultuda ama şunu bil ki 5 sene sonra bu ülke yararına siyasetin bir ucundan tutacağım ve sanat yaşantımdaki çizgiyi orada da tutturacağım" dedi.



Zehra’nın makyajlı fotoğraflarını gazetelerde görünce ne yaptı? Ali Taran ile aşk dedikoduları hakkında ne dedi? Siyasete atılmayı düşünüyor mu? Kitabı neden bir türlü basılmadı? Nasıl 11 kilo verdi? Sinemaya ve sahnelere neden döndü? Helin Avşar sordu, Hülya Avşar yanıtladı.

Röportaj yapmaya başladıktan birkaç ay sonra teybimi kapıp ablamın kapısını çaldım. O zaman yeni bir albüm çıkarıyordu, röportaj teklifimi kabul etti. Bu da gazeteci Helin Avşar ile Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Hülya Avşar'ın ikinci buluşması. Hülya Avşar yine yepyeni işlerin arifesinde. Yakında TV programı başlıyor, martta filmi vizyona girecek, bir de sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Bütün bunlar olmasaydı röportaj teklifimi asla kabul etmezdi, çünkü o işleriyle anılmayı seven, ailesini ve huzuru her şeyin üzerinde tutan biri... Ama merak etmeyin birazcık kardeşlik torpilini de kullanarak merak ettiğiniz bütün soruları sordum; okuyun, çok şey öğreneceksiniz...





Abla sende işinle ilgili farklı bir enerji, farklı bir hava görüyorum. Nedir bu değişikliğin sebebi?



Haklısın. "Değişiklik" dediğin durum; benden uzun zamandır beklenen asıl mesleğim olan sinema ve onun yanı sıra sahneye dönmem oldu. Televizyon zaten hayatımda hep vardı, olmaya da devam edecek. Aslında benden beklenen çok şey var; bunlardan birini bile biraz ertelediğimde şaşırıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor.





Sahneyi özlemiş misin?



Evet, hem de çok.





Sinemayı?



Deli gibi...





Peki şimdi ne olacak?



Çok şey... Enerji doluyum. Bu enerji beni işimle ilgili bir sürü yenilik yapmaya itiyor.





Yılbaşı gecesi sahnede dans etmen gibi mi?



Sadece dans değil... 72. Koğuş'ta oyunculuğumun doruğuna çıktığıma inanıyorum. Müzik zevkimin değişmesi de cabası ki, bunu sahneye taşımam uzun sürmedi. Yılbaşı gecesi sahnede rock, pop, sanat müziği, dans hepsi vardı.





TNT kanalında nasıl bir program yapacaksınız?



Eğlenceli, keyifli, seyirciyi gülücüklerle, bilgiyle süsleyecek bir program olacak. Gülmeyi, güldürmeyi özledim.





Peki "Yapacak çok şey var" derken yorucu olmayacak mı? Çünkü benim bildiğim hemen her gece gelen senaryoları okuyorsun. Sahne ve TV devam edecek, bu kadar çok işle nasıl baş edeceksin?



Evet ama ben sadece 9 ay bu tempoda çalışıyorum. Ve bu saydıklarını her zaman programlı yapıyorum. Kendime, seyahat etmeye, kızıma, arkadaşlarıma bol bol vakit ayırıyorum. Okullar kapandığı an, 3 ay sadece kendime zaman ayırıyorum. Yazları çalışmamayı ilke edindim.



"Kitabımı yayınlamadım çünkü..."



İnsanlar seni neden takip ediyor, senin farkın nedir?



Yenilikçi, üretken, sportmen ve samimi olmamdan etkilenmiş olabilirler diye düşünüyorum... Zor bir soru bu Helin.





Çok zeki ve akıllı olduğunu hepimiz biliyoruz, peki sen kimden akıl alırsın?



Bana akıl veren, yol gösteren tek şey duygularım.





Seni en çok ne sinirlendirir?



Programlı yaşamayı seviyorum. Eğer ki düzenim bozulursa, bir şeyler eksik giderse, çok sinirli oluyorum.





Çukurova Üniversitesi tarafından altın orana en uygun yüz seninki seçilmişti. Çok özel bir yüze sahipsin... Neden yüzünü sigortalatmadın yoksa yaptın da haberimiz mi yok?



Bilmem, hiç düşünmedim. Bunun sebebini ben de bilmiyorum.





Yazdığın kitap ne oldu? Ben okudum ve çok beğendim; neden bastırmıyorsun kitabını?



Anlaşılabileceğini düşünmediğim için kitabımı bastırmıyorum. Canım da istemiyor. Belki ileride...



"Kızım da ben de ne zaman ne yapacağımızı biliriz"



Zehra'nın makyajının konuşulmasına ben çok kızdım. Peki sen?



Saçmalık... Ben de kızım da ne zaman, ne yapacağımızı biliriz. Kızdım ama onlara da hak verdim, çünkü onlar Zehra'yı hâlâ Zehra bebek olarak görüyorlar. Gerçi henüz 13 yaşında. Yaşı hâlâ küçük... Zaten o makyaj, sadece o güne mahsustu. Özenmiş yapmış. Hangimiz yapmadık ki? Boş ver gül geç...



Hülya Avşar kuralları



Başka ne tür kuralların var?



Günde 8 saatten fazla çalışmam. Hafta sonları da öyle. İş için İstanbul dışına 2 günden fazla çıkmam. İşlerimi üst üste getirmem. Böylelikle insan gibi hem işimi hem özel hayatımı keyifle sürdürüyorum. Tenis oynayamaz, kızıma zaman ayıramaz, arkadaşlarımla vakit geçiremezsem işime de konsantre olamam. Bu, 15 yılı aşkın süredir böyle.





Yapımcılar ne düşünüyor bu kurallar hakkında, zorlanıyorlar mı?



Şimdiye kadar bir problem çıkmadı ya da "Kendileri bilir" diyelim. İşimi insan gibi yapmak istiyorum. Buna kimse engel olamaz.





Meslekte öğrendiğin en önemli şey nedir?



Mesleki yaşantımda öğrendiğim en önemli şey; az kişiyle görüşüp ailene ve işine konsantre olmak.



"Muhalefet şeklini ve bu yüzden ortaya çıkan tabloyu beğenmiyorum"



Abla seni siyasete çok yakıştırıyorum..



Siyasetin şu anki durumunda, muhalefet edilme şeklini ve bu yüzden ortaya çıkan tabloyu beğenmiyorum... Hatta Meclis'e girip herkese tekme, tokat, sille girişmek istiyorum (Kahkaha atıyor). Duygularım bu doğrultuda ama şunu bil ki 5 sene sonra bu ülke yararına siyasetin bir ucundan tutacağım ve sanat yaşantımdaki çizgiyi orada da tutturacağım.



Avşar'ın 2011 takvimi



72. Koğuş filmi ne zaman vizyona girecek?



4 Mart'ta...





Hülya Cup ne zaman başlıyor?



Nisan sonu, mayıs başı gibi. Hülya Cup misyonunu çok başka yerlere taşıdı. Zamanı geldiğinde basma da duyuracağız. Ben de maçlara hazırlanıyorum.





Tenisten başka hangi sporları yapıyorsun?



Yüzüyorum, wakeboard, snowboard yapıyorum.



11 kilo nasıl gitti?



Peki 11 kilo vermek zor oldu mu?



Ayağımı kırdıktan sonra kilo almıştım. Sevgili Banu Kazanç kontrolünde -Aslında kilo vermek cümlesi doğru değil- doğru beslenme düzenine girdim, 11 kilo gitti. Kısacası artık hayatıma bu şekilde beslenerek devam edeceğim.



"Ali çok özel zeki biri"



Bekâr, güzel, başarılı bir kadın olarak hayatına yalnız mı devam edeceksin?



Evet... En azından şimdilik. Benim bir kızım var. Üstelik artık genç kız olma yolunda. Hayatıma "laf olsun" diye kimseyi sokmam. Şart da değil... Çok âşık olmam lazım, o da kısmet.





Peki rahat bırakıyorlar mı?



Bu da bana kalsın (Gülüyor)...





Abla kızma bana! Ali Taran meselesine ne diyeceksin?



Ali çok özel, çok eğlenceli, çok zeki biri. Sen de biliyorsun ki Ali evli, çok güzel, çok özel bir eşi var. Onu hep bu resmin içerisinde görmek isterim.





Nasıl biri seni kendine âşık edebilir?



Offf Helin! "Kardeşimsin" diye her şeye cevap vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun.





Ya lütfen çok merak ediyorum...



Huzurun, gülmenin, güvenin yan yana gelmesi yeter. Oldu mu Helin Hanım? Ama şimdi çok keyifliyim inan bana, sporum, kızım, işim, arkadaşlarım bana yetiyor.





Bu kadar güçlü olmanın sırrı nedir?



İlahi adalete inanmak ve tabii ki önce kendimden emin olmak. Yaşadıklarım arasında istemediğim şeylerin zamanın yardımıyla mutlak yok olacağını, istediklerimin ise kalacağını bilmek, şu ana kadar her şeyi kendi emek ve azmimle gerçekleştirmiş olmanın verdiği haz... Kısacası inançlarım. Güç hepimizde var, yeter ki farkında olalım.